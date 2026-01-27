16+
В Самаре лыжную базу "Чайка" планируют передать в концессию Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ Более 98,5 тысячи заявок жителей Самары выполнило социальное такси в 2025 году Главой Чапаевска стал Александр Краснов Новым главой Камышлинского района избран Айдар Зарипов

В Самаре лыжную базу "Чайка" планируют передать в концессию

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым определен перечень объектов, планируемых к передаче в концессию в 2026 году.

Фото: https://vk.com/minsport63

Заключить концессионное соглашение власти Самары хотят в отношении горнолыжной базы "Чайка" (65 квартал Самарского лесничества Самарского лесхоза), расположенной в пос. Управленческий Красноглинского района. База общей площадью 350,3 кв метров была построена в 1974 году. Отмечается, что планируется реконструкция объекта.

Кроме того в перечне объектов, планируемых к передаче в концессию в текущем году, указаны теплотрассы, тепловые сети, котельные, сети теплоснабжения — всего 682 объекта. Их также планируется реконструировать.

К слову, в мэрии Самары уже не первый год вынашивают планы по передаче базы "Чайка" в концессию. Аналогичное постановление выходило и в 2024 году, а также в 2021 и 2019 годах.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

