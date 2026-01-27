В Самаре лыжную базу "Чайка" планируют передать в концессию

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым определен перечень объектов, планируемых к передаче в концессию в 2026 году.

Заключить концессионное соглашение власти Самары хотят в отношении горнолыжной базы "Чайка" (65 квартал Самарского лесничества Самарского лесхоза), расположенной в пос. Управленческий Красноглинского района. База общей площадью 350,3 кв метров была построена в 1974 году. Отмечается, что планируется реконструкция объекта.

Кроме того в перечне объектов, планируемых к передаче в концессию в текущем году, указаны теплотрассы, тепловые сети, котельные, сети теплоснабжения — всего 682 объекта. Их также планируется реконструировать.

К слову, в мэрии Самары уже не первый год вынашивают планы по передаче базы "Чайка" в концессию. Аналогичное постановление выходило и в 2024 году, а также в 2021 и 2019 годах.