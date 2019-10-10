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Экономика и бизнес

Горнолыжную базу "Чайка" в поселке Управленческом хотят отдать в концессию

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары ищет подрядчика для проведения маркетинговых исследований и разработки концепции комплексного развития территории горнолыжной базы "Чайка", находящейся в поселке Управленческий. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс объявлен 9 октября текущего года и должен состояться 7 ноября. Работы оценены в 700 тыс. рублей.

При этом, как подчеркивает в своем "Твиттере" областное министерство спорта, "речь идет не про учебно-спортивный центр "Чайка". "Это одноименная горнолыжная база, которая расположена около вертолетной площадки и фактически не эксплуатируется", — уточняется в сообщении ведомства.

Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, компания-подрядчик должна будет до 20 декабря 2019 г. провести маркетинговое исследование, разработать концепцию комплексного развития и функционального зонирования территории горнолыжной базы, а также подготовить бизнес-план инвестиционного проекта с эскизным решением по реконструкции здания горнолыжной базы "Чайка".

Цель этих работ — создание условий для привлечения частных инвестиций в муниципальную собственность "посредством заключения концессионных соглашений", уточняется в конкурсной документации.
Кстати, подрядчик также должен будет обеспечить доработку бизнес-плана и финансово-экономических моделей в соответствии с планируемыми к заключению концессионными соглашениями.

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