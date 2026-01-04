В 2025 г. в Самарской области привели в нормативное состояние более 460 км дорог, на маршруты вышли 338 новых единиц транспорта

2025 г. стал важным этапом развития транспортной инфраструктуры региона. Основные усилия были направлены на выполнение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", повышение безопасности дорожного движения и обновление парка общественного транспорта.

Общий объем дорожного фонда в 2025 г. составил 32,3 млрд рублей. Ключевым достижением в рамках реализации нацпроекта стало приведение в нормативное состояние более 230 км автомобильных дорог, включая 189 км региональных трасс и более 40 км улиц в Самаре и Тольятти. Общий объем финансирования этих работ превысил 7,9 млрд рублей.

Подводя итоги развития региона в части дорожного строительства, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев особо отметил запуск движения на участке магистрали "Центральная" в Самаре от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная г. Самары" протяженностью 14 км.

Также был проведен комплексный ремонт 31 улицы общей протяженностью 31,7 км, которые образуют основные "гостевые" маршруты города. Отдельное внимание уделено обеспечению транспортной доступности сельских территорий. В рамках субсидий муниципалитетам работы выполнены на 273 км местных дорог, а также начато строительство дороги в деревне Сухарь Матак Исаклинского района в рамках программы развития сельских территорий.

В ходе масштабной работы по повышению безопасности дорожного движения на региональных трассах установлен 161 детектор транспорта в рамках развития интеллектуальной транспортной системы. Также завершены работы по монтажу 2658 автономных светодиодных маячков и 14 км новых барьерных ограждений, заменено более 2,7 тыс. дорожных знаков. На региональных трассах сейчас функционирует 1726 камер фотовидеофиксации.

В 2025 г. регион продолжил комплексное обновление парка пассажирского транспорта. На маршруты вышли 338 новых единиц техники: 279 автобусов, 40 трамваев "Львенок", 16 троллейбусов, а также три обновленных вагона метро. Важным шагом в повышении качества транспортного обслуживания стал запуск в ноябре регулярных автобусных маршрутов № 222 и 333 до аэропорта "Курумоч" из Самары и Тольятти. Продолжается планомерный перевод маршрутов на современную модель "нетто-контракта" и регулируемые тарифы, что повысит качество и регулярность перевозок.

Более 2 млрд руб. было направлено на обеспечение транспортной доступности для льготных категорий граждан. Социальные карты для льготного проезда действуют уже в девяти городских округах и восьми муниципальных районах, ежемесячно оформляется около 6 млн льготных поездок. Сохранены социально значимые тарифы на пригородные электрички, организованы регулярные авиарейсы в Минск и скоростные речные маршруты.

В рамках Программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 г. был утвержден масштабный план по обновлению всего парка пассажирского транспорта. Эта системная работа по замене устаревшего подвижного состава будет продолжаться в течение нескольких лет, обеспечивая комфорт и надежность перевозок.

Одновременно ведется развитие всей экосистемы пассажирских перевозок. Это включает не только обновление автобусов и трамваев, но и перевод маршрутов на современную модель "нетто-контракта", расширение зоны действия социальных карт, организацию новых маршрутов, таких как связь с аэропортом, и внедрение удобных способов оплаты. Такой комплексный подход позволяет формировать в регионе транспортную систему, которая будет отвечать потребностям жителей.