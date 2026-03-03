16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" был запущен в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Главное преимущество обновленного "Тест-драйва", что теперь протестировать услуги в реальных условиях можно с использованием роутеров нового поколения Wi-Fi 6, которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пик. В рамках акции можно подключить и проверить работу пакета услуг для дома и семьи, включая высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), мобильную связь.

Теперь для тестирования доступно больше контента — опция "Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA" объединяет более 250 ТВ‑каналов, подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы "Wink Музыка" и "Wink Книги".

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Динамика подключений подтверждает, что возможность бесплатно попробовать у себя дома интернет и другие услуги "Ростелекома" становится важным фактором при выборе провайдера. О качестве наших услуг наглядно говорит тот факт, что абсолютное большинство новых клиентов остается с нами по окончании бесплатного периода. Поэтому мы не только сохраняем акцию "Тест-драйв", но и делаем ее еще интереснее для наших абонентов".

До конца марта новые клиенты "Ростелекома" могут также провести тест-драйв облачного домашнего видеонаблюдения. При решении приобрести видеокамеру после окончания тестового срока, сервис облачного хранения и управления видеозаписями предоставляется в подарок на два года.

