Авито Работа и Авито Реклама: 40% жителей Самары рассчитывают на премию по итогам 2025 года

40% жителей Самары ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года. Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди более чем 7 тыс. работающих россиян и выяснили, какая доля сотрудников рассчитывает на годовую премию или тринадцатую зарплату.

Выяснилось, что чаще всего на годовые бонусы рассчитывают респонденты из Казани (55%), Волгограда (53%) и Ростова-на-Дону (51%).

Среди представителей разных поколений в России наиболее оптимистично к выплатам по итогам года настроены сотрудники в возрасте 25–34 лет — почти половина (47%) из них чаще отмечали, что ожидают годовую премию. Также в этом уверены зумеры 18–24 лет (45%) и миллениалы 35–44 лет (42%).

Существенно влияет на ожидания и профессиональная принадлежность опрошенных. Так, чаще других рассчитывают на годовой бонус представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты правовой сферы (52%), инженеры и научные сотрудники (50%), IT-специалисты (49%), мастера по оказанию персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%).

По данным опроса, более половины работающих жителей Самары (52%) когда-либо получали годовой бонус или 13-ю зарплату. Чаще всего выплаты не превышали ежемесячного оклада: так, 8% респондентов получали премию в размере менее половины месячной зарплаты, еще 6% — сумму, примерно равную половине оклада, и 16% — бонус, сопоставимый с одной месячной зарплатой. О более крупных выплатах жители Самары сообщали реже: 5% участников опроса получали премию в размере полутора окладов, 7% — около двухмесячных зарплат, и еще 4% — бонус, превышающий два оклада.

При этом результаты опроса показывают, что доход остается ключевым ориентиром при выборе работы, а наличие премий воспринимается скорее как дополнительный, но не решающий фактор. Так, в рекламе вакансий 68% работающих жителей Самары в первую очередь обращают внимание на уровень заработка, а 73% — на график работы. Реже при принятии решения учитываются конкретные обязанности и задачи (34%), наличие премий и бонусов — этот пункт важен для 36% опрошенных, локация (36%), условия соцпакета (20%) и возможности профессионального роста и развития значимы для 29% респондентов, тогда как формат работы — офисный, гибридный или удаленка (31%), репутация компании (22%), отсутствие жестких требований к опыту (17%) и требования к опыту (7%) играют менее значимую роль при выборе.

"В ситуации, когда для соискателя ключевыми остаются доход и график, реклама вакансий должна быть предельно конкретной. Такие объявления лучше выделяются в общем потоке, привлекают больше внимания и получают более высокий отклик", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"Премии по итогам года остаются важным инструментом мотивации персонала, однако их размер и распространенность по-прежнему сильно зависят от отрасли и региона. На фоне общего тренда на замедление темпов роста зарплат в 2025 году, стабилизации рынка, работодатели становятся более избирательными в вопросах премирования. В условиях сохраняющегося дефицита кадров компании используют годовые бонусы не просто как поощрение за результаты, а как стратегический инструмент удержания ключевых сотрудников. Как показывают результаты опроса, для большинства россиян ключевым фактором при выборе работы остается базовый доход, тогда как наличие премий и бонусов важно лишь для 28% респондентов и чаще воспринимается как дополнительный, а не определяющий элемент компенсации", — подчеркнул Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.