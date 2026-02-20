Автомобили GEELY, BELGEE, KNEWSTAR с корпоративными скидками до 700 тыс. рублей в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование автомобилей GEELY, BELGEE, KNEWSTAR: специальная программа предлагает корпоративную скидку до 700 тыс. рублей от стоимости автомобиля на различные модели и комплектации.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Так, например, внедорожник BELGEE Х70 FL в комплектации Prestige FL 1,5 7 DCT 4 WD доступен с выгодой в размере 186 тыс. рублей; купе-кроссовер KNEWSTAR 001 2025 г. в. в модификации Flagship 2.0T 8AT 4WD станет дешевле на 450 тыс. рублей; выгода на GEELY Monjaro KX11 в комплектации Exclusive 2.0T 8AT 4WD достигнет 700 тыс. рублей. Подробности и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, коммерческая телематика, автоматическая оплата проезда по платным дорогам.

Наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.