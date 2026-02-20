Филиал ПАО "Россети" установил современные комплексы релейной защиты на ключевом центре питания Самарской области

Филиал ПАО "Россети" модернизировал магистральную подстанцию 220 кВ, обеспечивающую электроэнергией северо-запад Самарской области, в том числе промышленный кластер Тольятти. На объекте установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты отечественного производства для усиления надежности линий 110 кВ, питающих крупнейшее предприятие химической промышленности в регионе.

В ходе работ смонтированы специальные шкафы ступенчатых защит с автоматикой управления выключателем. Такое оборудование предназначено для защиты ЛЭП от коротких замыканий. Среди преимуществ новой системы релейной защиты — быстродействие, встроенные функции регистрации аварийных событий и самодиагностики, а также длительный срок службы.

Объект, на котором проведена модернизация, входит в число ключевых центров питания Самарской области. От его стабильной работы зависит электроснабжение потребителей Ставропольского района и Тольятти, где сосредоточены крупные предприятия в сферах нефтехимии, автомобильной промышленности и строительства.