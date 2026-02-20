16+
Энергетика ТЭК

Филиал ПАО "Россети" установил современные комплексы релейной защиты на ключевом центре питания Самарской области

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Филиал ПАО "Россети" модернизировал магистральную подстанцию 220 кВ, обеспечивающую электроэнергией северо-запад Самарской области, в том числе промышленный кластер Тольятти. На объекте установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты отечественного производства для усиления надежности линий 110 кВ, питающих крупнейшее предприятие химической промышленности в регионе.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

В ходе работ смонтированы специальные шкафы ступенчатых защит с автоматикой управления выключателем. Такое оборудование предназначено для защиты ЛЭП от коротких замыканий. Среди преимуществ новой системы релейной защиты — быстродействие, встроенные функции регистрации аварийных событий и самодиагностики, а также длительный срок службы.

Объект, на котором проведена модернизация, входит в число ключевых центров питания Самарской области. От его стабильной работы зависит электроснабжение потребителей Ставропольского района и Тольятти, где сосредоточены крупные предприятия в сферах нефтехимии, автомобильной промышленности и строительства.

Гид потребителя

