В Жигулевске и Ставропольском районе временно отключат свет с 27 ноября по 4 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
27.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка
27.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Еряшева, ул. Анреянова, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Школьная, ул. Строителей, ул. Чкалова, пр. Надежды, пр. Веры, пр. Любви);
27.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Аптечная);
28.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (улицы: Школьная, Мира, Советская, Садовая, Полевая);
28.11.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
г. Жигулевск:
СНТ: "Труд", "Энерготехмаш", "Родничок № 186", "Радиотехник-1, 2 м, 3", "Мичуринец", "Строитель", "Коммунальник-2";
28.11.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Бахилово.
30.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Заводская);
01.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Мира);
02.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Советская, ул. Пролетарская);
03.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Производственная, ул. Советская);
04.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Заводская);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.