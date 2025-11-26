В Жигулевске и Ставропольском районе временно отключат свет с 27 ноября по 4 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка

27.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Еряшева, ул. Анреянова, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Школьная, ул. Строителей, ул. Чкалова, пр. Надежды, пр. Веры, пр. Любви);

27.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Аптечная);

28.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (улицы: Школьная, Мира, Советская, Садовая, Полевая);

28.11.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

СНТ: "Труд", "Энерготехмаш", "Родничок № 186", "Радиотехник-1, 2 м, 3", "Мичуринец", "Строитель", "Коммунальник-2";

28.11.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово.

30.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Заводская);

01.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Мира);

02.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Советская, ул. Пролетарская);

03.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Производственная, ул. Советская);

04.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Заводская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.