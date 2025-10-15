Стало известно, где в области выключат свет 16 и 17 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская);

16.10.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

п. Липяги

16.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская);

17.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.