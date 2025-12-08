Стало известно, где отключат свет с 9 по 11 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Осинки (ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Маяковского, ул. Восточная, ул. Рабочая, ул. Специалистов, ул. Ленина);

09.12.2025 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Дальняя, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);

09.12.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Молодёжная);

10.12.2025 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово;

10.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Осинки (ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Маяковского, ул. Восточная, ул. Рабочая, ул. Специалистов, ул. Ленина);

11.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Офицерская, ул. Дорожная, ул. Сосновая);

11.12.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.