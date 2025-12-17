В Ставропольском и Сергиевском районе временно отключат свет с 18 по 24 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.12.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Северная, ул. Калинина, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Тополиная, пер. Тихий, пер. Строителей);

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, проезд Октябрьский, пер. Южный, пер. Строителей, пер. Специалистов);

18.12.2025 года с 08-30 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

19.12.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая);

22.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. Аптечная, ул. Почтовая, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Есенина, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Садовая, ул. Строителей);

23.12.2025 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Степана Разина, ул. Степная, ул. Изумрудная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Зеленая, ул. Родины, ул. Березовская, ул. Чкалова, ул. Первомайская, ул. Дачная, ул. Садовое Кольцо, пер. Северный, пер. Заречный, пер. Рябиновый, пер. Ясный, пер. Тенистый, пер. Карьерный, пер. Уютный, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, пер. Белокаменный, въезд Дачный);

24.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Чкалова, ул. 40 лет победы, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Речная, проезд Майский, проезд Больничный, пер. Коммунальный, пер. Юбилейный; ЖСК "Степной");

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.