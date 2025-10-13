В трех района области временно отключат свет 14 и 15 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка.

14.10.2025 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы

15.10.2025 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка (ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Автозаводская)

15.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Братьев Грязновых, ул. Мелиораторов)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.