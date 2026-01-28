Стало известно, где в области отключат свет 29 и 30 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.01.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Фрунзе);

29.01.2026 года с 11-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково

29.01.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Соловьиная);

29.01.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка (ул. Советская);

29.01.2026 года с 09-00 до 10-30 (местного времени):

г. Чапаевск:

(ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Центральная);

29.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Восточная, ул. Центральная);

29.01.2026 года 09-00 до 13-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка (ул. Первомайская, ул. Озёрная, ул. Клубная);

29.01.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка (ул. Озёрная, ул. Покровская, ул. Полевая, ул. Кирпичная);

29.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Совхозная, ул. Орловская);

29.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Озерная, ул. Речная);

29.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская, ул. Верхне-Ленинская, ул. Рабочая, ул. Октябрьская);

29.01.2026 года с 12-30 до 20-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);

29.01.2026 года с 13-30 до 21-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача

29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная);

29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Чапаева, ул. Северная).

29.01.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

29.01.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

29.01.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные дубки

29.01.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

29.01.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

29.01.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

29.01.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Калиновый Ключ

29.01.2026 года с 15-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

29.01.2026 года с 15-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул Краснорыльский

29.01.2026 года с 15-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

29.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая);

29.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

Б.Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);

29.01.2026 года с 09-00 до 10-30 (местного времени):

Безенчукский район:

Пгт. Безенчук (ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Центральная);

30.01.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Мира, ул. Стаханова, ул. Льва Толстого, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская);

30.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, пр. Луговой);

30.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача

30.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Б.Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);

30.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая);

30.01.2026 года с 14-30 до 22-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача

30.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная);

30.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Чапаева, ул. Северная);

30.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Центральная);

30.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Верхне-Ленинская);

30.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Захаровка (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Комарова);

30.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая, ул. Южная);

30.01.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

(ул. Крестьянская, ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Фрунзе);

30.01.2026 года с 09-00 до 10-30 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Специалистов, ул. Железнодорожная, ул. Нефтянников, ул. Мелиораторов, ул. Квартальная, ул. Луговцева, ул. Северная, ул. Демократическая, ул. Луговая, ул. Есенина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Овражная, ул. Маковкина, ул. Ст. Разина, пер. Троицкий);

30.01.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка (ул. Луговая, ул. Покровская);

30.01.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка (ул. Полевая, ул. Кирпичная);

30.01.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка (ул. Кирпичная, ул. Первомайская);

02.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, пр. Луговой);

02.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.