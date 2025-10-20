Стало известно, где отключат свет 21 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.10.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная);

21.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Тополек (ул. Центральная);

21.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Андрусовка;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.