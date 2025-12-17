16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Авито рассказали, какие бренды одежды предпочитают в Самаре Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ Сбер: выплаты на 845 млрд рублей помогли тысячам россиян Сбер: пилот сервиса "Плати частями" появился на биометрических терминалах "Один дома" стоил бы сегодня родителям минимум 1,3 млн рублей — ВСК подсчитал ущерб в легендарном новогоднем фильме

Финансы Экономика и бизнес

На Авито рассказали, какие бренды одежды предпочитают в Самаре

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские покупатели отдают предпочтение российским брендам Lime и 12 STOREEZ. Специалисты Авито проанализировали продажи одежды, обуви и аксессуаров в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Одежда

Среди женской одежды за год в Самаре заметнее всего выросли продажи вещей бренда Kira Plastinina — на 80%. Они в среднем обходились в 1 000 рублей. На втором месте — 12 STOREEZ с ростом продаж на 27%. Их в среднем покупали за 5 000 рублей. Тройку лидеров замыкает ТВОЕ — вещи этого бренда стали покупать чаще на 8%, в среднем за 500 рублей.

В мужской одежде по росту продаж лидирует Befree — вещи этого бренда стали покупать чаще на 88%. В среднем они стоили 1 000 рублей. На 32% выросли продажи мужской одежды Lime — ее в среднем покупали за 2 500 рублей.

Обувь

Продажи женской обуви сильнее всего выросли у бренда 12 STOREEZ — на 43%. В среднем она стоила 6 000 рублей. На 14% чаще стали покупать обувь Love Republic, в среднем за 5 000 рублей. Также в этом сегменте на 7% выросли продажи бренда ТВОЕ. Его обувь в среднем покупали за 500 рублей.

Мужскую обувь активнее всего покупали от бренда Justin — продажи выросли в 2,5 раза. В среднем одна пара обходилась в 20 000 рублей. В два раза чаще стали покупать мужскую обувь Lime — в среднем за 5 000 рублей. Также на 38% выросли продажи обуви для мужчин в Befree — она в среднем обходилась в 1 500 рублей.

Сумки и аксессуары

В категории "Сумки, рюкзаки и чемоданы" лидирует бренд ТВОЕ — их товары стали покупать чаще на 40%. В среднем одна вещь обходилась в 1 000 рублей. На втором месте — бренд Lime с ростом продаж на 25%. В среднем их сумки покупали за 4 500 рублей. На 25% в этой категории выросли продажи бренда Zarina. Его сумки в среднем стоили 3 000 рублей.

Среди аксессуаров рекорды бьет Lime — продажи бренда в этом сегменте выросли в три раза. В среднем аксессуары обходились в 1 500 рублей. За ним следует 12 STOREEZ с ростом продаж на 43% — их аксессуары в среднем стоили 4 500 рублей. Тройку лидеров замыкает Love Republic — аксессуары этого бренда стали покупать на 25% чаще, в среднем за 2 000 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4