На Авито рассказали, какие бренды одежды предпочитают в Самаре

Самарские покупатели отдают предпочтение российским брендам Lime и 12 STOREEZ. Специалисты Авито проанализировали продажи одежды, обуви и аксессуаров в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Одежда

Среди женской одежды за год в Самаре заметнее всего выросли продажи вещей бренда Kira Plastinina — на 80%. Они в среднем обходились в 1 000 рублей. На втором месте — 12 STOREEZ с ростом продаж на 27%. Их в среднем покупали за 5 000 рублей. Тройку лидеров замыкает ТВОЕ — вещи этого бренда стали покупать чаще на 8%, в среднем за 500 рублей.

В мужской одежде по росту продаж лидирует Befree — вещи этого бренда стали покупать чаще на 88%. В среднем они стоили 1 000 рублей. На 32% выросли продажи мужской одежды Lime — ее в среднем покупали за 2 500 рублей.

Обувь

Продажи женской обуви сильнее всего выросли у бренда 12 STOREEZ — на 43%. В среднем она стоила 6 000 рублей. На 14% чаще стали покупать обувь Love Republic, в среднем за 5 000 рублей. Также в этом сегменте на 7% выросли продажи бренда ТВОЕ. Его обувь в среднем покупали за 500 рублей.

Мужскую обувь активнее всего покупали от бренда Justin — продажи выросли в 2,5 раза. В среднем одна пара обходилась в 20 000 рублей. В два раза чаще стали покупать мужскую обувь Lime — в среднем за 5 000 рублей. Также на 38% выросли продажи обуви для мужчин в Befree — она в среднем обходилась в 1 500 рублей.

Сумки и аксессуары

В категории "Сумки, рюкзаки и чемоданы" лидирует бренд ТВОЕ — их товары стали покупать чаще на 40%. В среднем одна вещь обходилась в 1 000 рублей. На втором месте — бренд Lime с ростом продаж на 25%. В среднем их сумки покупали за 4 500 рублей. На 25% в этой категории выросли продажи бренда Zarina. Его сумки в среднем стоили 3 000 рублей.

Среди аксессуаров рекорды бьет Lime — продажи бренда в этом сегменте выросли в три раза. В среднем аксессуары обходились в 1 500 рублей. За ним следует 12 STOREEZ с ростом продаж на 43% — их аксессуары в среднем стоили 4 500 рублей. Тройку лидеров замыкает Love Republic — аксессуары этого бренда стали покупать на 25% чаще, в среднем за 2 000 рублей.