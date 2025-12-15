16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РСХБ увеличил доходность по вкладам для действующих клиентов НОВИКОМ рассказал о способах защиты клиентов от мошенников Сбер и Т-Банк первыми в России запускают переводы между физическими лицами по QR-коду Эксперт ВТБ назвал ключевой фактор при выборе между ИИС и брокерским счётом Банк России предупреждает о рисках незаконного привлечения инвестиций от граждан

Банки Финансы

РСХБ увеличил доходность по вкладам для действующих клиентов

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк представляет обновленную линейку доходных вкладов с повышенными ставками. С 12 декабря максимальная доходность в 16% годовых стала доступна не только новым, но и действующим клиентам банка. Условия распространяются на продукт "Свой вклад" при открытии на 3 месяца через систему ДБО с выплатой процентов в конце срока.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

При этом для продуктов "Премиум доходный" и "Ультра Доходный" действует повышенная ставка 16,1% годовых на срок 3 месяца при оформлении через цифровые каналы обслуживания и выплате процентов в конце срока.

Изменения коснулись и продукта "Доходный Пенсионный": на срок 3 месяца ставка повышена на 1,2 п. п. — до 15,6% годовых при выплате процентов в конце срока.

"РСХБ систематически обновляет розничную продуктовую линейку, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых. Изменение ставок по трехмесячным вкладам — это ответ на запрос рынка: данный срок сейчас является одним из самых популярных, так как оптимально сочетает высокую доходность и возможность быстрого получения процентов по истечении срока действия вклада", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Екатерина Романькова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjdcnpfR

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4