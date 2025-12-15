РСХБ увеличил доходность по вкладам для действующих клиентов

Россельхозбанк представляет обновленную линейку доходных вкладов с повышенными ставками. С 12 декабря максимальная доходность в 16% годовых стала доступна не только новым, но и действующим клиентам банка. Условия распространяются на продукт "Свой вклад" при открытии на 3 месяца через систему ДБО с выплатой процентов в конце срока.

При этом для продуктов "Премиум доходный" и "Ультра Доходный" действует повышенная ставка 16,1% годовых на срок 3 месяца при оформлении через цифровые каналы обслуживания и выплате процентов в конце срока.

Изменения коснулись и продукта "Доходный Пенсионный": на срок 3 месяца ставка повышена на 1,2 п. п. — до 15,6% годовых при выплате процентов в конце срока.

"РСХБ систематически обновляет розничную продуктовую линейку, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых. Изменение ставок по трехмесячным вкладам — это ответ на запрос рынка: данный срок сейчас является одним из самых популярных, так как оптимально сочетает высокую доходность и возможность быстрого получения процентов по истечении срока действия вклада", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Екатерина Романькова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.