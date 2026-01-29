ОТП Банк: эксперт подвел итоги 2025 года в потребительском кредитовании

Рынок потребительского кредитования в России трансформируется при небольшом снижении. Такое мнение высказал директор по развитию потребительского кредитования ОТП Банка Александр Рагулин. Эксперт делает анализ на примере POS-кредитования в банке, в котором работает.

"По итогам 2025 года ОТП Банк фиксирует небольшое снижение выдач POS-кредитов. Давление на сегмент формируется сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это высокая ключевая ставка и, как следствие, высокая стоимость кредита для клиента. Дополнительно сказывается снижение платёжеспособного спроса на крупные, не первоочередные покупки, а также рост требований к расчёту долговой нагрузки и качеству портфеля. Отдельно стоит отметить изменение потребительского поведения: клиенты всё чаще выбирают более короткие и гибкие финансовые решения", — отмечает Александр Рагулин.

Также специалист выделил роль маркетплейсов, которые поменяли структуру потребительского спроса.

"Существенную роль в трансформации рынка играют и маркетплейсы, которые становятся важной инфраструктурой дистрибуции финансовых продуктов. В результате POS-кредитование сохраняет свою нишу, но объём спроса в ней объективно сократился", — добавил директор по развитию потребительского кредитования ОТП Банка.

По мнению Александра Рагулина, банки вообще стали более избирательно подходить к POS-кредитованию. Они фокусируются на партнёрах с высоким оборотом и качественной аудиторией, сокращают рискованные сегменты и развивают гибридные модели, сочетающие POS и BNPL. Потребительский кредит остаётся важным продуктом, но уже не драйвером экстенсивного роста, каким он был несколько лет назад в России.