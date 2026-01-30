16+
Банки Финансы

ОТП Банк вошел в ТОП-5 банков по цифровой зрелости клиентского опыта

30 ЯНВАРЯ
ОТП Банк занял 4 место в рейтинге цифровой зрелости клиентского опыта CX Digital & Distant Index, а также стал лауреатом партнерской номинации "Сравни" за скорость и качество клиентских разработок. Исследование было организовано Агентством цифрового аудита SDI360 и ведущим вендором российского ПО Naumen.

CX Digital & Distant Index — масштабное исследование цифрового клиентского опыта в банках, в рамках которого анализировалось качество реализации всех этапов клиентского пути — привлечение пользователей, покупка продукта, сервисы поддержки, методы удержания и формирования лояльности потребителей. В рамках рейтинга 35 крупнейших российских банков оценивались по более 200 различным метрикам — взаимодействие с клиентами в цифровых каналах, удобство онлайн-оформления продуктов, качество техподдержки пользователей, в том числе при помощи ИИ-помощников и др.

ОТП Банк занял 4 место в место в общем рейтинге, набрав 290 баллов по четырем группам метрик. Кроме того, Банк расположился на третьей позиции по количеству баллов за качество цифрового клиентского опыта.

Помимо основного рейтинга ОТП Банк стал победителем одной из партнерских номинаций, организованной маркетплейсом "Сравни" — за высокие стандарты скорости и качества технических разработок.

"ОТП Банк последовательно развивает цифровые сервисы, внедряя технологичные решения как во внутренние процессы, так и в коммуникации с клиентом. Для нас важно получить такую высокую оценку экспертного сообщества. Все это подтверждает лучшие стандарты онлайн-сервисов Банка. В рамках цифровой трансформации бизнеса ОТП Банк развивает различные каналы коммуникации, включая расширение партнерства с маркетплейсами. Аудитория таких платформ растет, они становятся важнейшей площадкой для дистанционного взаимодействия с клиентами", — отметил директор дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка Николай Мельниченко.

