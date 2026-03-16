ВТБ открыл после реконструкции офис в Промышленном районе Самары

В Самаре завершена масштабная реконструкция одного из старейших и самых посещаемых отделений ВТБ. Офис расположен в густонаселенном спальном районе на пересечении двух важных транспортных магистралей — улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. В шаговой доступности находятся оживленные торговые ряды, школы, детские сады и поликлиника.

"Офис "Энергия" — это знаковая точка на карте нашего присутствия в Промышленном районе Самары, с давней историей и высоким клиентским трафиком. Его обновление — ключевой шаг в модернизации региональной сети, — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков. — Мы не просто отремонтировали отделение, мы полностью переосмыслили пространство, сделав его современным, технологичным и максимально удобным как для быстрых повседневных операций, так и для решения комплексных финансовых задач".

После реконструкции офис предлагает полный спектр услуг для физических лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса здесь работает выделенный зал с персональными менеджерами. Отдельное внимание уделено ипотечному кредитованию, а консультации теперь проходят в уютных переговорных для сохранения конфиденциальности.

Первые посетители уже оценили обновленный офис. Одной из них стала жительница соседнего дома — постоянная клиентка банка, которая пришла на открытие со своим четвероногим другом. Как отметили в банке, теперь визит в отделение становится еще более приятным: новая "Энергия" открыта для всех, включая клиентов с домашними животными.

На сегодняшний день сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 34 отделения. Банк также активно развивает выездной сервис, делая банковские продукты доступными для жителей более чем 236 населенных пунктов региона.