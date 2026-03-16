ВТБ открыл после реконструкции офис в Промышленном районе Самары

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершена масштабная реконструкция одного из старейших и самых посещаемых отделений ВТБ. Офис расположен в густонаселенном спальном районе на пересечении двух важных транспортных магистралей — улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. В шаговой доступности находятся оживленные торговые ряды, школы, детские сады и поликлиника.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

"Офис "Энергия" — это знаковая точка на карте нашего присутствия в Промышленном районе Самары, с давней историей и высоким клиентским трафиком. Его обновление — ключевой шаг в модернизации региональной сети, — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков. — Мы не просто отремонтировали отделение, мы полностью переосмыслили пространство, сделав его современным, технологичным и максимально удобным как для быстрых повседневных операций, так и для решения комплексных финансовых задач".

После реконструкции офис предлагает полный спектр услуг для физических лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса здесь работает выделенный зал с персональными менеджерами. Отдельное внимание уделено ипотечному кредитованию, а консультации теперь проходят в уютных переговорных для сохранения конфиденциальности.

Первые посетители уже оценили обновленный офис. Одной из них стала жительница соседнего дома — постоянная клиентка банка, которая пришла на открытие со своим четвероногим другом. Как отметили в банке, теперь визит в отделение становится еще более приятным: новая "Энергия" открыта для всех, включая клиентов с домашними животными.

На сегодняшний день сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 34 отделения. Банк также активно развивает выездной сервис, делая банковские продукты доступными для жителей более чем 236 населенных пунктов региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5