Перевести зарплату в Сбер теперь можно полностью онлайн

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Сотрудники могут в пару кликов сменить зарплатный банк в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью цифровым и бесшовным, что избавляет клиента от необходимости заполнять бумажные заявления. Сервис доступен сотрудникам компаний, подключённых к зарплатному проекту Сбера.

Ранее для смены зарплатного банка сотруднику было необходимо оформить заявление, распечатать его, заполнить реквизиты, подписать документ и передать его работодателю. Теперь заявление можно сформировать в приложении, подписать простой электронной подписью и отправить работодателю напрямую. Он получит заявление в СберБизнес, проверит реквизиты для зачисления и примет его, после чего сотрудник получит уведомление в мобильном приложении.

Электронное заявление уже работает в последних версиях приложения СберБанк Онлайн на iOS и Android. Для более ранних версий, как и прежде, можно сформировать заявление для печати или передать реквизиты по QR работодателя.

Оформить перевод зарплаты можно также и в любом офисе банка. Менеджер поможет сформировать заявление и моментально направит его в организацию.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка:

"Ежегодно миллионы наших клиентов меняют работу и планируют сменить или сохранить зарплатный банк. Мы полностью перевели этот процесс в цифровой формат, чтобы сделать его быстрым и удобным для клиента. Сотруднику больше не нужно тратить время на бюрократию, при этом нагрузка на бухгалтерию снижается. Новым способом перевода зарплаты в Сбер уже воспользовались более 500 тыс. человек. Это хороший пример того, как технологии Сбера упрощают повседневные процессы и помогают избавиться от лишней рутины".

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

