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В Москве открылся 50-й офис ОТП Банка в формате CareTech

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк открыл в центре столицы новое отделение по адресу: ул. Земляной Вал, д. 18-22, стр. 2. Оно стало 50-м офисом сети, работающим в формате CareTech — концепции, которая сочетает современные технологии и высокий уровень комфорта для клиентов.

В новом отделении внедрены цифровые решения, включая электронную очередь и безбумажное обслуживание. Для посетителей предусмотрены удобные зоны ожидания с мягкими диванами и акустическими перегородками, переговорные комнаты, пространства для обслуживания юридических лиц и гибкие рабочие места для сотрудников. Благодаря такому подходу среднее время обслуживания сокращено до восьми минут.

Пространство офиса организовано с учетом удобства клиентов не только во время получения услуг, но и в период ожидания. Гости могут воспользоваться зонами отдыха, выпить кофе, зарядить мобильные устройства и подключиться к бесплатному Wi Fi.

Программа модернизации сети отделений банка стартовала в конце 2022 года. С этого времени количество офисов банка сократилось на 39%, а к концу 2026 года планируется уменьшить их число до 60. При этом все отделения будут полностью обновлены в соответствии с концепцией CareTech, основанной на сочетании технологий и комфортного сервиса в атмосфере современной гостиной. ОТП Банк — цифровой банк, в котором дистанционно оформляются 80% продуктов и совершаются 97% сервисных клиентских операций.

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