Сбер наполнил день рождения Тольятти атмосферой вдохновения

В минувшее воскресенье, 5 июня, Тольятти отметил свой 289-й день рождения. Праздник, объединивший тысячи горожан в Парке Победы, стал настоящим фестивалем эмоций и открытий. Одной из точек притяжения стала бренд-зона от HR-бренда Сбера, превратившая городской праздник в пространство для создания теплых воспоминаний.
Гости бренд-зоны смогли не только весело провести время, но и узнать о карьерных возможностях через интерактивные развлечения.
Для посетителей были подготовлены активности на любой вкус:
- Зеркало желаний: каждый желающий мог оставить на огромной зеркальной стене тёплое пожелание родному городу или самому себе.
- Ростовая раскраска: дети и взрослые с азартом создавали общий арт-объект, доказывая, что творчество не имеет возраста.
- Карьерные консультации: в неформальной обстановке рекрутеры и действующие сотрудники Сбера рассказывали о возможностях развития и помогали найти свой путь в компании.
В год 185-летия Сбера гости искали ответ на вопрос "что значит быть зелёным?", и каждый определял собственное зелёное качество: голосовали за амбициозность, активность, инициативность — и таким образом в игровой форме знакомились с юбилейной концепцией банка.
Последние комментарии
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