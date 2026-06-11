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Сбер наполнил день рождения Тольятти атмосферой вдохновения

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшее воскресенье, 5 июня, Тольятти отметил свой 289-й день рождения. Праздник, объединивший тысячи горожан в Парке Победы, стал настоящим фестивалем эмоций и открытий. Одной из точек притяжения стала бренд-зона от HR-бренда Сбера, превратившая городской праздник в пространство для создания теплых воспоминаний.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Гости бренд-зоны смогли не только весело провести время, но и узнать о карьерных возможностях через интерактивные развлечения.

Для посетителей были подготовлены активности на любой вкус:

  • Зеркало желаний: каждый желающий мог оставить на огромной зеркальной стене тёплое пожелание родному городу или самому себе.
  • Ростовая раскраска: дети и взрослые с азартом создавали общий арт-объект, доказывая, что творчество не имеет возраста.
  • Карьерные консультации: в неформальной обстановке рекрутеры и действующие сотрудники Сбера рассказывали о возможностях развития и помогали найти свой путь в компании.

В год 185-летия Сбера гости искали ответ на вопрос "что значит быть зелёным?", и каждый определял собственное зелёное качество: голосовали за амбициозность, активность, инициативность — и таким образом в игровой форме знакомились с юбилейной концепцией банка.

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