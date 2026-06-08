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Средний возраст основателя технологического стартапа — 24 года

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средний возраст основателя технологического стартапа в мире снизился до 24 лет, ещё три года назад он составлял около 30 лет. Основной драйвер — взрывной рост ИИ-стартапов, где молодые команды быстрее всех тестируют гипотезы и выходят на рынок. Россия не остаётся в стороне: за четыре года Школьный и Студенческий акселераторы Сбера помогли создать более четырёх тысяч стартапов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"В России долго существовала устоявшаяся модель: сначала 10 лет учишься, потом 10 лет строишь карьеру, и только потом решаешься что-то создавать. Но мир изменился. Благодаря ИИ порог входа резко снизился. По данным Y Combinator, средний возраст основателя в летней когорте 2025 года — всего 24 года, — хотя три года назад было около 30. И это неслучайно: Scale AI основал Александр Ван в 19 лет — сегодня компания оценивается в $30 млрд. Мы видим огромный потенциал в наших школьниках и студентах: они креативны, видят возможности там, где взрослые замечают лишь ограничения, и, главное, они AI-native. За четыре года наши программы прошло свыше 200 тысяч ребят со всей страны, они создали более четырёх тысяч стартапов. Наша задача — дать им понять, что создавать технологии в России перспективно, а предпринимательство — это не "слишком рискованно", а один из главных сценариев будущего для молодого человека".

Примеры успешных выпускников программ Сбера

Даниил Макатров пришёл в Школьный акселератор Сбера в 16 лет с одной идеей. Сегодня ему 18 — он создал экосистему технологических разработок для спорта YouChip, привлёк инвестиции, а его решения тестировали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Максим Натчук, 23 года, познакомился с инвестором на бизнес-миссии Сбера — теперь готовит запуск производства промышленных MR/AR-очков в Нью-Дели и номинирован в рейтинг Forbes "30 до 30".

Программы Сбера для молодёжи построены так, чтобы участники не только слушали лекции, но и работали над собственными проектами, получали обратную связь от наставников, проходили этапы тестирования и запуска. Лучшие идеи получают возможность пилотировать решения в экосистеме Сбера и доступ к инвесторам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

Гид потребителя

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