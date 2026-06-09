ОТП Банк улучшает программу лояльности для всех держателей зарплатных карт. Обновления распространяются на физических лиц и на сотрудников корпоративных клиентов (юридических лиц). В июне лимит ежемесячного кешбэка повышен с 3 000 до 5 000 рублей. Клиенты, получающие заработную плату на карту банка, автоматически получат апгрейд условий своей карты.

Кроме того, с 1 июля в программе лояльности появляется гарантированная категория "Продуктовые магазины" с кешбэком 5%. Выбрать остальные категории на июль клиенты смогут начиная с 25 июня, а кешбэк будет начисляться на все соответствующие траты с 1 июля.

Зарплатной картой считается та, на которую до 19 числа предыдущего месяца поступали любые выплаты от работодателя: заработная плата, аванс, командировочные, больничные или другие начисления (от 1 рубля). Если такое зачисление пришло в текущем месяце до 19 числа, улучшенные условия программы лояльности автоматически начинают действовать со следующего месяца.

Банк продолжит развивать программу, чтобы зарплатные клиенты получали максимальную выгоду от повседневных покупок.