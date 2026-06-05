Станислав Кузнецов: "Молчание бизнеса об атаках играет на руку хакерам"

Современная система регулирования в сфере кибербезопасности построена по принципу "поощрять сокрытие", вместо того чтобы стимулировать бизнес честно рассказывать об атаках для обмена опытом и построения оперативной системы реагирования. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии "Стресс-тест в реальном времени: как не потерять миллиарды при кибератаке" XXIX Петербургского международного экономического форума.

Пока инциденты скрываются, киберстрахование остается цифровым казино: страховщики ставят деньги на риск, который невозможно просчитать. По мнению Станислава Кузнецова, такой подход делает Россию "слепой" в борьбе с киберугрозами.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Сегодня регулирование построено по принципу "наказывать за открытость и поощрять сокрытие". Взломали компанию - надо наказать штрафом. Поэтому у всех первая реакция одинакова: "У нас все в порядке, ничего страшного не произошло". Регулирование точно должно развернуться на 180 градусов. Нам надо поощрять обсуждение инцидентов на рынке, говорить о них открыто и их признавать. Нужно переключать сознание и корпоративную культуру каждой компании, чтобы никто не боялся последствий раскрытия. Молчание бизнеса сегодня играет на руку киберпреступникам".

Станислав Кузнецов призвал объединить усилия государства, бизнеса и регуляторов. Например, рабочая группа технических специалистов при национальном координационном штабе, о необходимости создания которого мы уже неоднократно говорили, позволит мгновенно реагировать на атаки в целом на рынке и донести честную информацию до руководства страны.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Нужно не стесняться развиваться и учиться новым технологиям, внедрять культуру открытости, прозрачности и честности, объединять усилия. Очень важно создать в стране рабочую группу технических специалистов, которые смогут мгновенно собираться и вырабатывать меры реагирования, а также доносить реальную информацию о любом инциденте с предложением, что делать на уровне федерации - в интересах России и ее граждан".

В заключении выступления спикер отметил, что в России до сих пор отсутствуют обязательные жесткие правила кибербезопасности для компаний. Их введение позволит внедрить культуру, где инциденты либо невозможны, либо эффективно устраняются. А пока каждая организация должна вырабатывать свой цифровой иммунитет к рискам в кибербезопасности.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"У любой организации должен быть цифровой иммунитет к киберрискам - минимальный набор требований, который определяют регуляторы. Это очень важно, потому что мы уже свидетели стремительного внедрения ИИ в качестве инструмента для взлома и атак. Хакеры и киберпреступники претендуют на лидерство в этой области. Мы близки к тому, что агенты ИИ будут взламывать все сами".

Деловая сессия прошла при поддержке Страхового Дома ВСК. Модератором выступил директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев.