В ВТБ назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).

Заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов перечислил пять основных инфраструктурных и законодательных решений, которые необходимы для масштабирования Open API в России. Об этом он рассказал на Финансовом конгрессе Банка России.

Законодательная база. ВТБ ожидает, что регуляторная база в этой сфере появится в 2027 году. По мере ее формирования число банков-партнеров может увеличиться, в том числе за счет присоединения к обмену данными с ВТБ системно значимых кредитных организаций.

Стандарты обмена данными. В настоящее время ЦБ разработал 14 стандартов, но необходимо проработать еще ряд стандартов по ключевому функционалу для юридических лиц.

Равноудаленный независимый оператор. По мере масштабирования Open API ключевым условием доверия участников рынка становится наличие независимого арбитра. Единый оператор способен обеспечить прозрачность процессов и снизить инфраструктурные издержки — при условии, что правила взаимодействия будут едиными и обязательными для всех.

Платформа коммерческих согласий. Участникам рынка предстоит выработать единый подход к тому, чтобы данные клиентов, обсуживающихся сразу в нескольких банках, становились доступны только при наличии их согласия. Для этого требуется отдельная платформа, предусматривающая корректные процедуры как получения, так и отзыва согласий.

Базовые минимальные стандартизированные процессы подключения. Такие процессы должны быть созданы на базе Банка России или равноудаленной площадки, например, Ассоциации ФинТех (АФТ).

Безбогов также призвал все банки вовлечься в процесс разработки и пилотирования стандартов Open API, в первую очередь для юридических лиц. "Технология Open API особенно актуальная для бизнеса, а стандарты необходимы для запуска этого функционала как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса", — объяснил Безбогов.