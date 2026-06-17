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Финансы Экономика и бизнес

Стратег ВТБ: мир в Персидском заливе обвалит нефть и ослабит рубль

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ормузский пролив, перекрытый с марта, готовится к открытию. Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев оценил последствия этого события для глобальных и российских рынков. Итог — разнонаправленные тренды: одни активы ждёт падение, другие — рост.

Главный удар придётся на нефтяной рынок. По оценкам эксперта, в Персидском заливе на танкерах скопилось почти 20 млн тонн уже отгруженной нефти и нефтепродуктов. Разовое поступление такого объёма наряду с восстановлением добычи в регионе обрушит цены. Кроме того, снижение стоимости углеводородов охладит глобальную инфляцию, что позволит центробанкам смягчить политику и поддержит рисковые активы.

Для России это обернётся ослаблением рубля — особенно на фоне ожидаемого прекращения продаж валюты Банком России в июле. При этом более слабая национальная валюта способна поддержать акции компаний-экспортёров, что частично перекроет негатив от низких цен на сырьё.

Среди драгметаллов эксперты выделяют палладий. В отличие от золота, которое в последние кварталы ведёт себя как рисковый актив и синхронно движется с фондовыми индексами, палладий сохраняет потенциал роста. Ключевая причина — изменение структуры авторынка: доля чистых электромобилей перестала расти, покупатели всё чаще выбирают гибриды. Это восстанавливает спрос на палладий в условиях сокращающегося предложения. По мнению стратега, золото, платина и серебро находятся вблизи равновесных значений, а вот у палладия баланс сместился в выраженный дефицит.

Российских экспортёров ждёт непростой период: нефтегазовый сектор, производители удобрений и алюминия окажутся под давлением из-за падения мировых цен. В выигрыше могут оказаться производители меди, никеля и драгметаллов. А главная инвестиционная идея — палладий, который на фоне дефицита и восстановления спроса способен обогнать остальные драгметаллы.

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