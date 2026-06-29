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Опрос ВТБ: страх "не угадать" мешает росту популярности подписок в качестве подарка

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты опроса ВТБ показали, что несмотря на высокий интерес россиян к цифровым подпискам, их популярность в качестве подарка сдерживается опасением не угадать предпочтения получателя. По данным опроса, 44% респондентов считают риск ошибиться с выбором сервиса главным препятствием при покупке подписки в подарок. Еще 22% воспринимают такой подарок как слишком формальный, а 15% не понимают, как торжественно вручать его. При этом каждый пятый опрошенный не видит никаких барьеров для того, чтобы подарить подписку.

Более половины опрошенных получали такие подарки, но активировали их лишь 32%, а 27% так и не воспользовались подпиской. 16% отметили, что с радостью бы приняли такой вариант подарка, а 26% заявили, что им никогда не дарили подписки.

Оптимальным сроком подарочной подписки большинство считает год — такой вариант выбрали 37% участников опроса. Для 43% россиян не требуется специального повода для такого подарка, 23% дарят его на день рождения, 19% — к гендерным праздникам, 15% — на Новый год.

Интерес к самому формату подписок остается высоким: 42% россиян хотели бы получить мультисервисную подписку с кешбэком и скидками. Далее следуют подписки на кино и сериалы (24%), спорт (13%), образовательные платформы и книги (12%), а также музыка (9%).

"Как и у любого подарка, у подписки тоже есть свои нюансы: здесь важно учитывать интересы получателя, срок действия подписки и повод. Тем не менее мы ожидаем рост спроса на такие решения. Подписки позволяют экономить на повседневных тратах и дают доступ к широкому набору сервисов, а также подстраиваются под образ жизни пользователя. По мере того как подписки будут совершенствоваться, так и этот формат будет становиться все более популярным в качестве подарков", — отметил Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах можно было выбирать несколько вариантов ответа.

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