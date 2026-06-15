Пьянов предупредил о рисках "черного лебедя": почему новая пандемия опаснее экономических шоков

Снижение глобальной геополитической напряженности и сохранение высоких котировок на рынке энергоносителей остаются главными предсказуемыми драйверами позитивного сценария для России. Такое заявление, апеллируя к теории Нассима Талеба, сделал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. Топ-менеджер обозначил эти факторы как ключевых "белых лебедей" - ожидаемые события, формирующие основу для стабильного развития финансовой системы и бюджета.

Рассуждая о притоке экспортной выручки и курсовой динамике, банкир назвал высокие цены на нефть безусловным благом для российской экономики. Он признал, что в глобальном контексте дорогостоящее сырье традиционно подстегивает переход к зеленой энергетике и электромобилям, снижая долгосрочный спрос. Однако в текущем периоде поддержание высоких цен играет на руку и состоянию экспортеров, и наполняемости федерального бюджета. "Правда, есть нюанс - мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело", - уточнил Пьянов, отметив неопределенность временного горизонта этого тренда.

В противовес позитивным ожиданиям первый зампред ВТБ очертил контуры потенциальной катастрофы - того самого "черного лебедя", который способен обрушить выстроенные макроэкономические модели. Главной труднопрогнозируемой угрозой он назвал новую пандемию.

По его мнению, государство и бизнес научились эффективно маневрировать в условиях жестких денежно-кредитных политик, секвестра бюджета и адаптации к структурным реформам, однако биологическая угроза является исключением. "Мы хорошо умеем строить модели, перекраивать бюджетные правила, сокращать расходы, строить дороги, адаптироваться к экономическим реалиям, но болезни - это совсем другая область, где адаптация может быть не столь стремительной, как распространение вируса", - резюмировал финансист, указав на критическую уязвимость перед скоростью неэкономических шоков.