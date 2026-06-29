Госдолг Самарской области составил 68,1 млрд рублей

Объем государственного долга Самарской области по итогам 2025 года оказался значительно ниже планируемых показателей. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня.
"Госдолг по итогам 2025 года стал выше показателя 2024 года: 68,1 млрд рублей против 55,5 млрд рублей, но ниже первоначального планирования — 91 млрд рублей", — рассказала министр.
По ее словам, достичь этого удалось за счет сокращения коммерческих заимствований и использования федеральных инструментов. В частности, списание задолженности перед бюджетом РФ составило 3,9 млрд рублей. Эта работа будет продолжена и в 2026 году.
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Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!