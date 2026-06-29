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Госдолг Самарской области составил 68,1 млрд рублей

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем государственного долга Самарской области по итогам 2025 года оказался значительно ниже планируемых показателей. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня.

Правительство РФ списало Самарской области долги на 9,4 млрд рублей Правительство РФ списало Самарской области долги на 9,4 млрд рублей
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей. В числе этих регионов - и Самарская область, которой простят 9,4 млрд рублей.

"Госдолг по итогам 2025 года стал выше показателя 2024 года: 68,1 млрд рублей против 55,5 млрд рублей, но ниже первоначального планирования — 91 млрд рублей", — рассказала министр.

По ее словам, достичь этого удалось за счет сокращения коммерческих заимствований и использования федеральных инструментов. В частности, списание задолженности перед бюджетом РФ составило 3,9 млрд рублей. Эта работа будет продолжена и в 2026 году.

 

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