Госдолг Самарской области составил 68,1 млрд рублей

Объем государственного долга Самарской области по итогам 2025 года оказался значительно ниже планируемых показателей. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня.

Правительство РФ списало Самарской области долги на 9,4 млрд рублей Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей. В числе этих регионов - и Самарская область, которой простят 9,4 млрд рублей.

"Госдолг по итогам 2025 года стал выше показателя 2024 года: 68,1 млрд рублей против 55,5 млрд рублей, но ниже первоначального планирования — 91 млрд рублей", — рассказала министр.

По ее словам, достичь этого удалось за счет сокращения коммерческих заимствований и использования федеральных инструментов. В частности, списание задолженности перед бюджетом РФ составило 3,9 млрд рублей. Эта работа будет продолжена и в 2026 году.