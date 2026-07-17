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Инвестиции Экономическая политика

Самарская область представила модель привлечения инвестиций в объекты культурного наследия

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии "ОПОРЫ РОССИИ", объединивший представителей Агентства стратегических инициатив, органов охраны объектов культурного наследия, институтов развития и бизнес-сообщества из более чем 20 регионов.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев презентовал региональный подход к сопровождению инвесторов, выстроенный на взаимодействии двух операторов — регионального (Корпорация развития) и муниципального (Агентство развития исторической Самары). В Самарской области эта связка работает как единая система: инвестор получает полный цикл услуг от выбора объекта до ввода в эксплуатацию, а разделение уровней позволяет избегать бюрократических разрывов и ускорять согласования.

"Мы выстраиваем механизм, при котором инвестор работает с "одним окном", а за его спиной — слаженное взаимодействие региональной и муниципальной команд. Это сокращает сроки согласований и снижает риски для бизнеса", — отметил Иван Манаев в ходе обсуждения.

Участники круглого стола обсудили различные модели операторов, обменялись лучшими практиками и возможностями их тиражирования в других субъектах Российской Федерации.

По итогам мероприятия достигнуты следующие договоренности: подготовить предложения по совершенствованию федерального законодательства для сокращения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; сформировать образовательную программу для региональных операторов, органов охраны объектов культурного наследия, корпораций развития и органов местного самоуправления; включить вопросы сохранения и вовлечения объектов культурного наследия в работу по развитию опорных населенных пунктов; продолжить развитие историко-культурных кластеров и новых механизмов привлечения частных инвестиций в объекты культурного наследия.

На инвестиционном портале Самарской области представлена актуальная информация об исторической недвижимости, доступной для инвесторов, и мерах государственной поддержки.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области осуществляет комплексную поддержку инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Самарской области, по принципу "единого окна". Обращаться по телефону 8 (800) 505 90 36.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию комфортных условий для бизнеса ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

 

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