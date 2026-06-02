В Новокуйбышевске построят новые заводы

Еще один индустриальный парк собираются создать в Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня.

Новый мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова доложила губернатору Вячеславу Федорищеву о том, что сейчас городская администрация прорабатывает три крупных инвестиционных проекта. Один из них — создание индустриального парка "Новокуйбышевск" площадью 122 гектара. Он будет специализироваться на химическом и обрабатывающем производстве.

"Мы уже сформировали две площадки. Сейчас прорабатываем технические присоединения", — рассказала Виктория Каткова.

Сейчас в Самарской области работают два индустриальных парка — "Преображенка" и Чапаевск". Резидентам предоставляют готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, а также различные меры поддержки.

