В Новокуйбышевске построят новые заводы

Еще один индустриальный парк собираются создать в Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня.
Новый мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова доложила губернатору Вячеславу Федорищеву о том, что сейчас городская администрация прорабатывает три крупных инвестиционных проекта. Один из них — создание индустриального парка "Новокуйбышевск" площадью 122 гектара. Он будет специализироваться на химическом и обрабатывающем производстве.
"Мы уже сформировали две площадки. Сейчас прорабатываем технические присоединения", — рассказала Виктория Каткова.
Сейчас в Самарской области работают два индустриальных парка — "Преображенка" и Чапаевск". Резидентам предоставляют готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, а также различные меры поддержки.
Еще один индустриальный парк собираются построить в Самаре. Посмотрите, где располагается выбранная под него площадка.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?