Под Самарой создадут картодром международного класса В Новокуйбышевске построят новые заводы Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,6 млрд рублей Инвесторы вложили в экономику Самарской области более 600 млрд руб. в 2025 году Инвестор вложит 6 млрд рублей в строительство складов около Самары

В Новокуйбышевске построят новые заводы

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Еще один индустриальный парк собираются создать в Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня.

Фото: Анна Вырина

Новый мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова доложила губернатору Вячеславу Федорищеву о том, что сейчас городская администрация прорабатывает три крупных инвестиционных проекта. Один из них — создание индустриального парка "Новокуйбышевск" площадью 122 гектара. Он будет специализироваться на химическом и обрабатывающем производстве.

"Мы уже сформировали две площадки. Сейчас прорабатываем технические присоединения", — рассказала Виктория Каткова.

Сейчас в Самарской области работают два индустриальных парка — "Преображенка" и Чапаевск". Резидентам предоставляют готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, а также различные меры поддержки. 

Еще один индустриальный парк собираются построить в Самаре. Посмотрите, где располагается выбранная под него площадка. 

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

