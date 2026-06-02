Т2 и "Магнит" договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

T2, российский оператор мобильной связи, и "Магнит", один из ведущих российских ретейлеров, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов. В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тысяч торговых точек "Магнита". В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ретейлера.
Партнерство Т2 и "Магнита" призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения за счет синергии дистрибуционных сетей и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.
Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети "Магнит". В свою очередь, покупатель "Магнита" приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.
В 2025 году SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тысячах торговых точек "Магнита". А в мае 2026 года подписка "Магнит Плюс Премиум" вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в "Магните" у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Успешное партнерство в FMCG — это совместное создание ценности для конечного потребителя через синергию данных, гибкость ассортиментной политики и цифровые точки контакта. В рамках сотрудничества с "Магнитом" Т2 стала соинвестором в клиентский опыт покупателей сети. Результат нашего сотрудничества будет заключаться в устойчивом росте лояльности конечного потребителя. И именно в этом мы видим смысл парадигмы федерального партнерства".
Никита Герц, директор бизнес-группы "Магнит Омни":
"Партнерство с Т2 для нас — это шаг к более глубокой интеграции сервисов вокруг повседневных потребностей клиента. Мы видим большой потенциал в развитии кросс-сферных предложений, расширении роли подписки и создании новых механизмов выгоды на стыке ретейла и телеком-услуг. Наша задача — строить устойчивую систему клиентских привилегий, которая будет повышать ценность взаимодействия с обоими брендами".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.