Лучших земских почтальонов России поздравили в Москве

В Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса "Земский почтальон — 2026", организованного партией "Единая Россия" совместно с Почтой России.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном центре "Россия". Почтальоны представили свои регионы от Калининградской области до Приморского края и приняли участие в финальных испытаниях.

В этом году звание "Лучшего земского почтальона России — 2026" и денежный приз в размере 250 000 рублей присудили Ольге Калмыковой из Ставропольского края.

По результатам голосования на официальной странице Почты России "Народным почтальоном" и обладателем приза в размере 150 000 рублей объявлена Татьяна Паллина из Волгоградской области. Всего проголосовало около 83 000 человек, победительницу выбрали более 20% из них.

Кроме того, были объявлены победители в следующих специальных номинациях:

Номинация "Сохраняя село": Анна Кульнева, Тульская область.

Номинация "Почта и родительский подвиг": Вера Чуева, Белгородская область.

Номинация "Преданность делу": Светлана Саркисян, Калининградская область.

Номинация "Будущее почты": Мария Секлецова, Пермский край.

Номинация "Почтовый герой": Анна Ротань, Донецкая Народная Республика.

"Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твёрдость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов. Конкурс — замечательная возможность показать нашим почтальонам, как мы уважаем и ценим их, а также выразить нашу огромную благодарность", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

"Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населённых пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с "большой землёй" — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь ещё и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несёте на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы всё задуманное получалось", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В конкурсе принимают участие почтальоны с опытом работы от одного года, трудящиеся в населённых пунктах с числом жителей до 50 000 человек. Всего на конкурс поступило более 3 000 заявок, что говорит о высоком интересе к профессии и значимости роли почтальона в сельской местности.

Конкурс "Земский почтальон" впервые прошёл в 2025 г. Он организован федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" при поддержке Почты России и федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.