ОТП Банк добавил оформление eSIM в витрине "Польза+"

ОТП Банк продолжает расширять пул цифровых продуктов в своем мобильном приложении. Теперь клиенты банка могут оформить и активировать электронную SIM-карту (eSIM) через сервис PayDigital в витрине "Польза+". Новый функционал позволяет подобрать оптимальный пакет мобильного интернета и настроить связь без перехода на сторонние ресурсы и посещения офисов операторов.

Весь процесс — от выбора тарифа до установки профиля на смартфон — происходит внутри банковского интерфейса и занимает всего несколько минут. Продукт ориентирован в первую очередь на путешественников, которым необходимо заранее обеспечить себя связью в поездках или оперативно подключиться к сети сразу по прибытии в другую страну.

"Мы фиксируем высокий интерес клиентов к цифровым сценариям потребления — от игровых сервисов и AI-продуктов до различных подписок. ОТП Банк позволяет решать эти задачи максимально бесшовно — без необходимости искать сторонние площадки. Добавление eSIM органично дополняет этот подход: теперь наши клиенты могут заранее подготовить интернет для путешествий или быстро восстановить связь за границей через свой мобильный банк", — отметил Максим Михин, директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП Банка.