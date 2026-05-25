16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ открыл флагманский офис в Тольятти Сбер запустил Маркуса — цифрового помощника команды маркетинга и коммуникаций Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ-2026 ВТБ: "нейросетевые шпаргалки" и фейковые сборы на ЕГЭ — новая волна мошенничества ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса

Банки Финансы

ВТБ открыл флагманский офис в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти после объединения и переезда начал работу новый офис ВТБ. Отделение стало флагманским для города и одним из самых крупных не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Новый офис расположен в историческом центре Автозаводского района — в самом сердце города. В шаговой доступности находятся ключевые точки притяжения жителей: парк Победы, культурный центр "Автоград", детский парк и ТЦ "Русь на Волге" — популярные места для отдыха и городских праздников. Крупнейшее промышленное предприятие региона — АвтоВАЗ — находится всего в 15 минутах езды на автомобиле.

ВТБ занимает первые два этажа многофункционального здания, в котором четыре этажа занимает бизнес-центр, а выше располагаются гостиница и ресторан.

В новом офисе собраны все направления бизнеса банка — от массового и премиального обслуживания до работы с крупными корпоративными клиентами. На первом этаже организованы клиентские зоны, на втором расположена бэк-зона, где работают специалисты внутренних подразделений ВТБ.

Клиентам доступен полный спектр банковских услуг: оформление кредитов и вкладов, выпуск карт, подключение программ лояльности, а также обслуживание бизнеса, включая расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг. Консультации проходят в комфортных зонах, обеспечивающих удобство и конфиденциальность.

"Открытие нового офиса в Тольятти — это важный шаг в развитии нашей сети и повышении доступности финансовых услуг для жителей региона. Сегодня это уже 33-е отделение ВТБ в Самарской области. Мы формируем современную, технологичную и максимально удобную инфраструктуру, которая позволяет клиентам получать качественные банковские сервисы вне зависимости от места проживания", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Новый офис станет важной точкой присутствия ВТБ в Тольятти и позволит повысить доступность финансовых услуг для жителей города и предпринимателей региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31