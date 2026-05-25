ВТБ открыл флагманский офис в Тольятти

В Тольятти после объединения и переезда начал работу новый офис ВТБ. Отделение стало флагманским для города и одним из самых крупных не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе.

Новый офис расположен в историческом центре Автозаводского района — в самом сердце города. В шаговой доступности находятся ключевые точки притяжения жителей: парк Победы, культурный центр "Автоград", детский парк и ТЦ "Русь на Волге" — популярные места для отдыха и городских праздников. Крупнейшее промышленное предприятие региона — АвтоВАЗ — находится всего в 15 минутах езды на автомобиле.

ВТБ занимает первые два этажа многофункционального здания, в котором четыре этажа занимает бизнес-центр, а выше располагаются гостиница и ресторан.

В новом офисе собраны все направления бизнеса банка — от массового и премиального обслуживания до работы с крупными корпоративными клиентами. На первом этаже организованы клиентские зоны, на втором расположена бэк-зона, где работают специалисты внутренних подразделений ВТБ.

Клиентам доступен полный спектр банковских услуг: оформление кредитов и вкладов, выпуск карт, подключение программ лояльности, а также обслуживание бизнеса, включая расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг. Консультации проходят в комфортных зонах, обеспечивающих удобство и конфиденциальность.

"Открытие нового офиса в Тольятти — это важный шаг в развитии нашей сети и повышении доступности финансовых услуг для жителей региона. Сегодня это уже 33-е отделение ВТБ в Самарской области. Мы формируем современную, технологичную и максимально удобную инфраструктуру, которая позволяет клиентам получать качественные банковские сервисы вне зависимости от места проживания", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Новый офис станет важной точкой присутствия ВТБ в Тольятти и позволит повысить доступность финансовых услуг для жителей города и предпринимателей региона.