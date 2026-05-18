16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер: жители Поволжья более 7 млн раз оплатили счета через автоплатежи Воронежское отделение представило регион на X Съезде Союза машиностроителей России Самарский арбитраж обязал Анатолия Волошина вернуть Эл банку почти 1 млрд рублей В конкурсе "Цифровой марафон" приняли участие 124 тыс. человек ОТП Банк приглашает на "Ночь музеев" в Москве и Омске

Банки Финансы

Сбер: жители Поволжья более 7 млн раз оплатили счета через автоплатежи

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам первого квартала 2026 года жители Самарской, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской и Астраханской областей более семи млн раз оплатили счета за ЖКУ, сотовую связь и интернет в Сбере с помощью автоплатежей. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (с 6,9 млн до 7,7 млн).

При этом чаще всего жители Поволжья подключали сервис для оплаты сотовой связи (как и в 2025 году) — средства поступили на счёт более 3,5 млн раз.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"С началом дачного сезона и отпусков у многих появляется масса дел, а мысли о необходимости вовремя оплатить счета отходят на второй план. Автоплатёж работает незаметно, но надёжно: банк заранее предупредит о списании, переведёт средства и сообщит об успешной оплате — всё это занимает пару минут. Вы освобождаете время для сада, путешествий и отдыха, а система возьмёт на себя рутину. К тому же автоплатёж выгоден: комиссия ниже, чем при оплате в офисе банка, а держатели дебетовых карт платят за ЖКХ без комиссии вовсе".

Отметим, что по итогам 2025 года жители семи регионов Поволжья почти 30 млн раз оплатили ЖКУ, мобильную связь и интернет через систему автоплатежей от Сбера. Количество платежей с помощью сервиса росло каждый квартал: наибольшую динамику продемонстрировала Астраханская область — число таких списаний выросло здесь с I по IV кварталы почти на 19%. В Самарской области рост составил более 14% (с 2,2 млн оплат в I квартале до 2,5 млн в IV квартале). Высокие показатели также зафиксировали в Ульяновской (+14,95%) и Пензенской областях (+12,52%).

А по самому популярному направлению для подключения автоплатежей — "сотовая связь" провели более 13 млн оплат.

Подключить автоплатёж в приложении СберБанк Онлайн можно тремя способами:

  1. После платежа — после оплаты услуги в приложении или веб-версии выберите "Подключить автоплатёж" и настройте автоматическую оплату.
  2. Из истории операций — перейдите в "Историю операций", найдите платёж, для которого хотите настроить расписание, и нажмите "Подключить автоплатёж".
  3. Через каталог — откройте раздел "Платежи" → "Автоплатежи" → "Подключить новый" → "Автоплатёж" и выберите нужную услугу.

Помимо ЖКУ, сотовой связи, интернета и ТВ сервис позволяет также автоматически оплачивать кредиты в других банках и штрафы ГИБДД (можно настраивать списание на дату, когда задолженность оплачивается с 50-процентной скидкой).

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31