Сбер: жители Поволжья более 7 млн раз оплатили счета через автоплатежи

По итогам первого квартала 2026 года жители Самарской, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской и Астраханской областей более семи млн раз оплатили счета за ЖКУ, сотовую связь и интернет в Сбере с помощью автоплатежей. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (с 6,9 млн до 7,7 млн).

При этом чаще всего жители Поволжья подключали сервис для оплаты сотовой связи (как и в 2025 году) — средства поступили на счёт более 3,5 млн раз.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"С началом дачного сезона и отпусков у многих появляется масса дел, а мысли о необходимости вовремя оплатить счета отходят на второй план. Автоплатёж работает незаметно, но надёжно: банк заранее предупредит о списании, переведёт средства и сообщит об успешной оплате — всё это занимает пару минут. Вы освобождаете время для сада, путешествий и отдыха, а система возьмёт на себя рутину. К тому же автоплатёж выгоден: комиссия ниже, чем при оплате в офисе банка, а держатели дебетовых карт платят за ЖКХ без комиссии вовсе".

Отметим, что по итогам 2025 года жители семи регионов Поволжья почти 30 млн раз оплатили ЖКУ, мобильную связь и интернет через систему автоплатежей от Сбера. Количество платежей с помощью сервиса росло каждый квартал: наибольшую динамику продемонстрировала Астраханская область — число таких списаний выросло здесь с I по IV кварталы почти на 19%. В Самарской области рост составил более 14% (с 2,2 млн оплат в I квартале до 2,5 млн в IV квартале). Высокие показатели также зафиксировали в Ульяновской (+14,95%) и Пензенской областях (+12,52%).

А по самому популярному направлению для подключения автоплатежей — "сотовая связь" провели более 13 млн оплат.

Подключить автоплатёж в приложении СберБанк Онлайн можно тремя способами:

После платежа — после оплаты услуги в приложении или веб-версии выберите "Подключить автоплатёж" и настройте автоматическую оплату. Из истории операций — перейдите в "Историю операций", найдите платёж, для которого хотите настроить расписание, и нажмите "Подключить автоплатёж". Через каталог — откройте раздел "Платежи" → "Автоплатежи" → "Подключить новый" → "Автоплатёж" и выберите нужную услугу.

Помимо ЖКУ, сотовой связи, интернета и ТВ сервис позволяет также автоматически оплачивать кредиты в других банках и штрафы ГИБДД (можно настраивать списание на дату, когда задолженность оплачивается с 50-процентной скидкой).