Помощь в один клик: Сбер добавил новую опцию при оплате товаров и услуг

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн появился простой способ внести вклад в добрые дела. Теперь при оплате покупок сумму чека можно округлить в большую сторону до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100 или 500 рублям. Разница автоматически перечисляется в выбранный благотворительный фонд из организаций, проверенных платформой "СберВместе".

Настроить функцию можно в разделе "Благотворительность" последней версии приложения. Достаточно выбрать фонд из каталога, задать шаг округления и установить лимит пожертвований. Клиент сам определяет, до какой суммы округлять каждую покупку: например, 135 рублей можно округлить до 140, 150, 200 или 500 рублей. На данный момент опция доступна пользователям устройств на базе Android.

Миллионы покупок в день — и теперь с каждой из них можно помочь тем, кто в этом нуждается. Представленные на СберВместе некоммерческие организации работают в четырёх ключевых направлениях: помощь детям, поддержка взрослых, защита природы, культура и образование. Пользователь может выбрать близкое ему направление и регулярно поддерживать его почти незаметно для своего бюджета.

Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, "Вжух" и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся. Отключить округление можно в любой момент.

