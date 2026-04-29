Сбер: в Поволжье чаще всего берут кредит на обучение по медицинским специальностям

В первом квартале 2026 года будущие студенты вузов и ссузов Поволжья заручились поддержкой Сбера на общую сумму более чем 272 млн рублей. Образовательный кредит с льготными условиями помог абитуриентам выбрать то направление, о котором они мечтали. Чаще всего жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей получали дополнительные средства на обучение по специальностям "Лечебное дело", "Юриспруденция", "Стоматология", "Экономика" и "Менеджмент".

Традиционно пик выдач образовательного кредита приходится на период с июня по сентябрь. В 2025 году за эти месяцы выдали порядка 76% от общего числа таких кредитов в Поволжье. Всего по итогам 2025 в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка 5,9 тыс. абитуриентов получили возможность учиться в вузе мечты благодаря образовательному кредиту с господдержкой.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Для абитуриента образовательный кредит — это возможность не идти на компромиссы, а выбрать тот вуз и ту специальность, о которых он действительно мечтает. Это инвестиция в своё будущее, которая помогает раскрыть потенциал и стать востребованным специалистом, готовым к успешной карьере".

Полная стоимость образовательного кредита с господдержкой — всего 3% годовых. По условиям программы во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту. Основная сумма долга погашается в срок до 15 лет после окончания учёбы. Кредитом можно оплатить как высшее, так и среднее профессиональное образование. Заёмщик должен быть старше 14 лет на момент оформления и не старше 75 лет на момент погашения кредита. Понадобятся только паспорт и договор с учебным учреждением. Подать заявку можно в приложении СберБанк Онлайн.