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Россияне нарастили объем трансграничных переводов

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рынок трансграничных переводов физических лиц переживает фундаментальную структурную перестройку. Вопреки внешним ограничениям и инфраструктурным разрывам, объемы операций не просто растут, а кратно превосходят показатели прошлых лет.

Цифры, которые приводят участники рынка, впечатляют. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ раскрыл операционные показатели, подтверждающие высокий спрос на зарубежные переводы. С начала 2026 года розничные клиенты ВТБ и Почта банка совершили в 5 раз больше трансграничных операций, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем переведенных средств удвоился и уже превысил отметку в 140 млрд рублей. Это экстраполируется на весь рынок. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года рынок может удвоиться.

Сегодня 9 из 10 трансграничных операций в банке совершаются по номеру телефона. Клиент получает скорость и низкую цену, банк — клиентскую лояльность.

Лидерство в географии переводов сохраняют страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. ВТБ подтверждает, что страны ближнего зарубежья покрывают более 90% спроса. Однако взрывной рост демонстрируют азиатские направления, выступая хабами для дальнейших расчетов. Так, на Китай приходится уже около 59% переводов, проходящих через агентские каналы, на Турцию — 15%, на Гонконг — 11%.

Основные цели — помощь родным и близким за рубежом, пополнение счетов и карт для путешествий, покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов. Каждый клиент, пользующийся сервисом переводов по номеру телефона, в среднем совершает 3-4 операции в месяц.

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