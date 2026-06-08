В регионе снижается напряженность на рынке труда

В апрельском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ" эксперты Банка России проанализировали состояние рынка труда. В целом по России в начале 2026 года безработица по-прежнему оставалась на историческом минимуме, при этом потребность в новых кадрах постепенно снижалась. Одна из основных причин ослабления дефицита кадров - охлаждение спроса в экономике.

По данным опросов Банка России, доля предприятий, отмечавших нехватку кадров, уменьшилась за последние полтора года. Потребность в работниках снижалась из-за замедления роста спроса на товары и услуги. При этом компании старались избегать сокращения работников, опасаясь трудностей с наймом в дальнейшем. Предприятия стали более сдержанно подходить к индексации зарплат.

Эти тенденции проявились и в Самарской области. Только 21,5% опрошенных в регионе предприятий указали на нехватку персонала в первом квартале 2026 года, тогда как в третьем квартале 2024 года об этом говорили почти 40% участников мониторинга предприятий Банка России. Снижение доли предприятий, испытывающих дефицит кадров, наблюдалось практически по всем видам деятельности.

Большинство региональных предприятий из числа опрошенных (порядка 60%) не ожидали изменения численности персонала во втором квартале текущего года. При этом есть сезонная потребность в дополнительном персонале на предприятиях сельского хозяйства и строительной сферы.

Что касается зарплаты, то, по данным Росстата, ее рост продолжился. За первые два месяца 2026 года номинальные зарплаты жителей Самарской области увеличились на 11,1% по сравнению с январем-февралем 2025 года. Рост реальной зарплаты (с поправкой на инфляцию) за тот же период составил 3,1%.

"Некоторые отрасли продолжают активно расширяться, чтобы решить приоритетные задачи. Другие же сталкиваются с замедлением спроса. Оборотной стороной значительного роста спроса в прошлые годы стали дефицит рабочей силы, неспособность экономики быстро и в полной мере этот спрос удовлетворить, всплеск инфляции и высокие процентные ставки. Для выхода экономики из состояния перегрева требуются более сбалансированная динамика спроса и перераспределение ресурсов между отраслями, что сейчас и происходит", - отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.