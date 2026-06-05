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ВТБ и РЖД договорились о развитии социальных программ для железнодорожников

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие системы социальной поддержки и образовательных программ для работников компании и их семей. Документ подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками - в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей", - заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ключевыми направлениями партнерства станут поддержка молодых работников, программы финансовой грамотности, а также совместные образовательные и профориентационные инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала и социальной инфраструктуры РЖД.

"Для ОАО "РЖД" развитие человеческого капитала - это системная работа по поддержке сотрудников и их семей, создание современных условий для работы и профессионального роста. Совместно с ВТБ мы будем реализовывать инициативы, направленные на улучшение социальной среды, адресной помощи работникам, а также внедрение новых образовательных проектов. Все это важно для повышения эффективности нашей компании и отрасли в целом", - отметил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Стороны договорились о совместной реализации персональных программ поддержки работников РЖД и членов их семей, предусматривающих создание дополнительных условий и льгот.

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