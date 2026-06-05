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Сергей Симоненко, ОТП Банк: "Импортозамещение - повод полностью пересмотреть процессы"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом в ходе пленарной сессии TAdviser SummIT рассказал директор по информационным технологиям ОТП Банка Сергей Симоненко.

Свое выступление спикер начал с того, что обратил внимание на иную сторону процесса импортозамещения: "В ОТП Банке мы смотрим на локализацию под другим углом, оценивая, какую ценность она дает организации. И если после общения с коллегами из бизнес-подразделений понимаем, что нам нужно изменить процессы, заместить технологию, убрать legacy из ландшафта, - мы это делаем совместно и с фокусом на получение ценности".

Эксперт отметил, что еще четыре года назад ОТП Банк был классическим POS-игроком: основная бизнес-модель строилась вокруг кредитования в торговых точках дальнейшие кросс-продажи, а ИТ-ландшафт обслуживал ограниченный круг задач. Когда было принято решение о трансформации операционной модели банка, стало очевидно, что без кардинальной перестройки ИТ и бизнес-процессов двигаться в новых сегментах - daily banking, цифровых продуктах, дистанционных каналах - невозможно.

"Импортозамещение - это комплексная программа организационно-технической трансформации с пересмотром целевой архитектуры, контуров управления ИТ-услугами, процессов эксплуатации и безопасности", - подчеркнул Сергей Симоненко. По его словам, ключевым фактором стала не сколько техническая замена вендоров, а изменение культуры разработки и управления. Банк отказался от модели тотального аутсорсинга в пользу усиления внутренних команд, внедрил матрицу инженерной зрелости для стандартизации процессов и создал собственный технический радар для контроля технологического стека.

Параллельно была проведена трансформация монолитных систем. Комплексная CRM-платформа на базе Siebel была декомпозирована на десятки независимых сервисов. На смену монолиту пришла микросервисная архитектура на современноми стеке решений, развернутая в гибридной модели частных и публичных облаков. Это дало банку возможность изменять отдельные продукты и клиентские сценарии, не затрагивая остальной ландшафт, и позволило выпускать релизы не раз в квартал, а в режиме on demand.

"На старте важно зафиксировать параметры измерения ценности для клиентов и организации - и только потом проектировать целевую модель ИТ-ландшафта", - отметил спикер. Именно такой подход и обеспечил измеримый результат трансформации: скорость разработки выросла втрое, частота релизов увеличилась до десятков тысяч в год, а архитектура эволюционировала от монолита к микросервисной. Это позволило банку кратно повысить уровень цифровизации продаж и запустить полноценную линейку ежедневных банковских продуктов.

Полученный технологический фундамент стал тем самым "несущим каркасом", на котором бизнес теперь достраивает универсальную розничную модель: новые карточные продукты, накопительные счета, переводы, кредитные предложения и партнерские интеграции разрабатываются в разы быстрее, чем это было возможно в прежней архитектуре.

"Если реализация проводится без привязки к бизнес-результату, без перестройки архитектуры, не учитывает интеграционный ландшафт, нефункциональные требования (нагрузку) и жизненный цикл систем, то высок риск получить разрозненную "замену устаревших компонентов 1 в 1", которая приведет к потере времени и ресурсов вместо достижения эффекта", - резюмировал Сергей Симоненко.

На текущем этапе банк приступил к новому этапу трансформации продуктовой разработки и внедрению AI, дальнейшему повышению качества данных и углублению продуктовой коллаборации между ИТ и бизнесом - задачи, о которых еще несколько лет назад (в прежней операционной модели) было бы невозможно даже думать.

Гид потребителя

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