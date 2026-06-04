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ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и традиционное преобладание оборотного кредитования, ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью "Ъ FM" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

По его словам, в структуре кредитного портфеля банка в сегменте МСП на инвестиционные цели приходится более трети выдач. "В объемах это более трети нашего кредитного портфеля, цифра по-прежнему существенная", — подчеркнул топ-менеджер, комментируя опасения о снижении доли инвесткредитов в пользу оборотных.

Руслан Еременко отметил, что поддерживать инвестиционную активность предпринимателей помогает комплексная система государственной поддержки. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, льготные программы позволяют бизнесу снижать процентную нагрузку и направлять ресурсы на развитие.

"Система мер господдержки постоянно трансформируется… Они помогают: сегодня растет прибыль компаний… В конечном итоге предприятие получает большую прибыль, фокусируется на развитии, отсюда и появляются новые инвестпроекты", — пояснил он.

Наиболее наглядными примерами эффективности госпрограмм банкир назвал сельское хозяйство и туристическую отрасль. Благодаря профильным программам Минсельхоза и Минэкономразвития Россия стала ведущим экспортером мясной продукции, а в гостиничном бизнесе наблюдается импульс качественного роста. ВТБ, по заявлению Еременко, сегодня является провайдером практически всех основных заявок на развитие туриндустрии по программе № 141.

Отдельно член правления коснулся строительного сектора. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда. Банк фиксирует тренд на переход застройщиков от точечной застройки к проектам комплексного развития территорий.

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