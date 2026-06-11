ОТП Банк — генеральный партнер фестиваля ПАРИ ФЕСТ

1 августа на площадке "Стрелка" в Нижнем Новгороде пройдет ПАРИ ФЕСТ — мультиформатный фестиваль (музыка, спорт, мультимедиа, искусство и технологии), ежегодно собирающий более 20 тыс. посетителей. Генеральным партнером фестиваля второй год подряд выступает ОТП Банк.

На площадке будут работать три сцены. Главная, "Пари Фест х ОТП Банк", отведена под выступления хедлайнеров. На сцену выйдут представители электронной, хип-хоп и инди-сцен.

Владельцы карт ОТП Банка получают скидку 10% на покупку билета и ряд привилегий на площадке: приоритетный вход без очереди, доступ в эксклюзивную зону с видом на главную сцену, бесплатный напиток при заказе любого блюда в ресторанной зоне, фирменные подарки от банка.

В 2026 году главной темой события станет "Резонанс" — концепция, призванная объединить музыку, спорт, технологии, современное искусство и энергию городской среды. За несколько лет ПАРИ ФЕСТ вошел в число крупнейших летних фестивалей России. Его ключевой особенностью является ежегодная смена заглавной темы, которая полностью определяет вектор развития программы, превращая знаковую городскую локацию в центр актуального культурного опыта.