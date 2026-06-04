ОТП Банк запускает страховой продукт "Защита от мошенничества"

ОТП Банк запускает новый страховой продукт "Защита от мошенничества", который обеспечивает комплексную финансовую защиту клиентов от несанкционированных операций и мошеннического оформления кредитов. Полис доступен для дистанционного оформления непосредственно в мобильном приложении банка через витрину "Польза+".

Новый полис могут приобрести действующие клиенты банка — держатели дебетовых и кредитных карт. После оплаты договор страхования автоматически направляется на электронную почту клиента. Оформить защиту можно на один месяц или на один год. Минимальная стоимость полиса на один месяц составляет 300 рублей при страховой сумме 300 тысяч рублей. Максимальный лимит выплат по страховым случаям достигает 600 тысяч рублей.

Страховое покрытие распространяется на все банковские карты клиента, включая карты, выпущенные другими кредитными организациями. В перечень страховых рисков входят списания в результате фишинга, скимминга, телефонного мошенничества, взлома интернет-банка, оплаты по поддельной карте, хищение наличных после снятия в банкомате, незаконные операции в отделении банка по поддельной подписи, а также расходы, связанные с мошенническим оформлением кредита.

Полис предусматривает не только компенсацию незаконно списанных средств, но и содействие в урегулировании ситуаций с кредитами, оформленными без согласия клиента.

"Мы видим, что вопрос финансового мошенничества становится все острее, поэтому запуск нового продукта — это не просто расширение линейки, а реальный ответ на запросы наших клиентов. Мы стремимся, чтобы люди чувствовали себя спокойно, пользуясь банковскими услугами, и предоставляем им удобный цифровой инструмент для этой уверенности", — прокомментировал Максим Михин, директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП Банка.