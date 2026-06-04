Россияне получат 7 трлн рублей процентного дохода по вкладам в 2026 году

По итогам 2026 года совокупный процентный доход населения по вкладам и накопительным счетам достигнет отметки в 7 трлн рублей. Такой прогноз озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По оценкам банка, только за первое полугодие вкладчики заработают на процентах 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с результатами аналогичного периода прошлого года.
Эксперт отмечает, что сберегательная модель поведения остается доминирующей, несмотря на динамику ключевой ставки. "Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей — примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато", — заявил Дмитрий Брейтенбихер.
Участники рынка фиксируют устойчивый интерес розничных клиентов к безрисковым инструментам. В ВТБ, в частности, количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек. Согласно внутренней статистике, каждый третий клиент банка сохраняет сберегательную стратегию. Из общего объема прогнозируемых выплат в 7 трлн рублей на долю ВТБ и Почта банка придется около 1,3 трлн рублей. Средний размер депозита в портфеле организации составляет более 550 тыс. рублей, а средний чек накопительного счета — более 137 тыс. рублей. Около 15% клиентов диверсифицируют сбережения, одновременно размещая средства на срочных вкладах и накопительных счетах. К концу года кредитная организация ожидает увеличения сберегательного портфеля примерно на 12%.
Тренд на накопление подтверждается и социологическими замерами. Ранее проведенный по заказу ВТБ опрос показал прямую корреляцию между наличием финансовой подушки и психологическим комфортом. Наличие сбережений обеспечивает эмоциональную стабильность 73% респондентов, а отсутствие долговых обязательств считают важным фактором спокойствия 64% опрошенных. Лишь 3% участников исследования заявили, что их материальное положение никак не отражается на ментальном здоровье.
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