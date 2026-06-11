Топ-менеджер ВТБ назвал пять правил для начинающих инвесторов

Дмитрий Пьянов рекомендует новичкам на фондовом рынке начинать с принятия возможных потерь, а не с расчёта на прибыль.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сформулировал пять базовых принципов для тех, кто только выходит на фондовый рынок. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Первый и ключевой принцип, по словам банкира, — понимание прямой зависимости между риском и доходностью. "Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере", — предупредил топ-менеджер.
Второй совет касается психологической устойчивости. Пьянов советует каждому начинающему инвестору заранее честно ответить себе на вопрос: как он воспримет просадку портфеля на 20, 30, 50 или даже 70%? "Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша", — пояснил он.
Третий принцип сформулирован лаконично и классически: покупать дёшево, продавать дорого. Четвёртый — постепенно осваивать анализ фундаментальных показателей эмитентов. По словам Пьянова, именно они определяют доходность актива не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе.
Пятый совет — диверсификация. "Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах — по эмитентам, по отраслям, по инструментам", — резюмировал первый зампред ВТБ.
Рекомендации Пьянова охватывают как практические аспекты работы с портфелем, так и эмоциональную готовность к волатильности рынка — именно её отсутствие банкир считает главной причиной разочарований новичков.
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