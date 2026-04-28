НОВИКОМ выступил за взаимное признание кредитных рейтингов для развития международного сотрудничества

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) призвал унифицировать подходы к присвоению национальных кредитных рейтингов в разных странах. Инициатива была озвучена на II Евразийском финансово-экономическом форуме "Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества".

НОВИКОМ получил зарубежную кредитную оценку в январе 2026 года. Одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая — CSCI Pengyuan присвоило банку кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая.

Со стороны российских компаний, ориентированных на взаимодействие с партнерами в странах БРИКС и работу в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, также растет интерес к оценкам китайских агентств. Это создает дополнительные возможности. В частности, высокий рейтинг кредитоспособности позволит НОВИКОМу содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий в этих регионах.

"Применение рейтингов в международных отношениях как основного критерия оценки финансовой устойчивости компаний — одно из важных направлений для дальнейшего обсуждения. Выработка решений по взаимному признанию рейтингов будет способствовать увеличению объемов инвестиций и расширению доступа к финансированию участников торговых отношений", — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Представитель банка также отметила, что российский банковский регулятор уже сформировал критерии признания оценок иностранных кредитных агентств. Она обозначила ключевые направления работы по повышению доверия и развитию инструментов международного партнерства.

II Евразийский финансово-экономический форум "Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества" прошел в Шанхае с 19 по 23 апреля. Форум объединил на одной площадке государственные институты, деловые объединения, финансовые организации, производителей и дистрибьюторов.

В повестке — выработка конкретных решений для выхода российских компаний на китайский рынок: от снятия нетарифных барьеров и вопросов сертификации до защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом в трансграничной электронной торговле.