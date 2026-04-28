Дмитрий Маркосьянц: "Сначала нужно научиться измерять эффективность процессов и только потом переходить к эффективности ИИ" НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка ВТБ открыл новый офис в Похвистнево Программа лояльности НОВИКОМа отмечена наградой CX World Awards Аграрии со знанием нейросетей, виноградари и биотехнологи: кто ищет работу в АПК Самарской области

НОВИКОМ выступил за взаимное признание кредитных рейтингов для развития международного сотрудничества

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) призвал унифицировать подходы к присвоению национальных кредитных рейтингов в разных странах. Инициатива была озвучена на II Евразийском финансово-экономическом форуме "Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества".

НОВИКОМ получил зарубежную кредитную оценку в январе 2026 года. Одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая — CSCI Pengyuan присвоило банку кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая.

Со стороны российских компаний, ориентированных на взаимодействие с партнерами в странах БРИКС и работу в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, также растет интерес к оценкам китайских агентств. Это создает дополнительные возможности. В частности, высокий рейтинг кредитоспособности позволит НОВИКОМу содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий в этих регионах.

"Применение рейтингов в международных отношениях как основного критерия оценки финансовой устойчивости компаний — одно из важных направлений для дальнейшего обсуждения. Выработка решений по взаимному признанию рейтингов будет способствовать увеличению объемов инвестиций и расширению доступа к финансированию участников торговых отношений", — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Представитель банка также отметила, что российский банковский регулятор уже сформировал критерии признания оценок иностранных кредитных агентств. Она обозначила ключевые направления работы по повышению доверия и развитию инструментов международного партнерства.

II Евразийский финансово-экономический форум "Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества" прошел в Шанхае с 19 по 23 апреля. Форум объединил на одной площадке государственные институты, деловые объединения, финансовые организации, производителей и дистрибьюторов.

В повестке — выработка конкретных решений для выхода российских компаний на китайский рынок: от снятия нетарифных барьеров и вопросов сертификации до защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом в трансграничной электронной торговле.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

