Программа лояльности НОВИКОМа отмечена наградой CX World Awards

Программа лояльности "Кешбэк" банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) удостоена премии CX World Awards 2026 за достижения в управлении клиентским опытом. Экспертное жюри отметило эффективность решений банка по развитию клиентоцентричных продуктов.

Высокую оценку независимых экспертов подтверждают стабильный рост ключевых показателей программы и ее востребованность. В 2025 году банк выплатил клиентам — работникам промышленности — около 1,2 млрд руб. кешбэка, что в 3,4 раза превышает результат предыдущего года. Число активных пользователей программы выросло в четыре раза. В банке также отмечают значительный потенциал дальнейшего роста за счет прозрачных условий, востребованных категорий и высокого лимита начислений.

По условиям программы "Кешбэк" клиент банка может ежемесячно возвращать до 25% от суммы покупок. Ключевая особенность программы — регулярное обновление категорий повышенного кешбэка с учетом сезонных потребностей. При этом наиболее востребованные категории — "Супермаркеты" и "ЖКХ" — остаются неизменными уже второй год.

"НОВИКОМ в 2025 году существенно обновил программу лояльности и продолжает ее системное развитие для ключевой аудитории — работников предприятий Госкорпорации Ростех. Рост удовлетворенности клиентов и высокая оценка профессионального сообщества подтверждают правильность выбранного нами курса", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного блока Дмитрий Криштопа.

CX World Awards — одна из крупнейших международных премий в сфере клиентского опыта, отмечающая лучшие практики и инновационные решения. Ежегодно ее победителями и лауреатами становятся крупнейшие компании и лидеры, демонстрирующие высокую эффективность клиентской стратегии.

Программа лояльности НОВИКОМа уже несколько лет стабильно получает признание профессионального сообщества. В 2023 году она стала победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Программа лояльности с максимальной выгодой". В 2024 году вошла в топ-5 рейтинга программ лояльности журнала Retail Finance. Также инновационные решения банка по развитию клиентского опыта были отмечены дипломом премии FINAWARD"24.